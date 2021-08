Per far fronte alla pandemia ancora in atto, Essity, azienda leader nei settori dell’igiene e della salute nota per i suoi brand Tena, Nuvenia, Tempo, Tork, Demak’Up, Libero, Leukoplast, Jobst e Actimove, rinnova il suo impegno per il benessere degli individui attraverso l’avvio di una partnership di lungo periodo con la Croce Rossa Italiana.

Tra i primi progetti, anche quello che vedrà la distribuzione di oltre 3,2 milioni di mascherine del brand Tempo a diverse categorie della popolazione: dai migranti nei centri di accoglienza agli studenti delle scuole, fino alle fasce di popolazione in stato di necessità e maggiormente colpite dagli effetti della pandemia.

L’iniziativa vedrà coinvolte varie città e intere regioni, tra cui Bresso (Milano), Settimo Torinese (Torino), Salerno, Bari, Roma, Avezzano (L’Aquila), Sardegna e Sicilia. Dal mese di luglio, saranno distribuite in totale oltre 300mila confezioni di mascherine da 10 pezzi ciascuna, per un valore economico pari ad oltre 150mila euro.

“In questi tempi di lotta al coronavirus i nostri partner hanno davvero reso possibile il cosiddetto Tempo della gentilezza, quell’insieme di attività che le nostre volontarie e i nostri volontari hanno messo in campo, su tutto il territorio nazionale, per essere vicini ai più vulnerabili. Ma la sfida non è ancora conclusa e – ha sottolineato Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa Italiana – donazioni come quest’ultima di Essity ci consentono di essere ancora di più ‘ovunque per chiunque’, soprattutto accanto al cosiddetto ‘ultimo miglio’”.

“In un contesto di pandemia ancora in atto, siamo orgogliosi della partnership con Croce Rossa Italiana. Crediamo che la cura dell’igiene, della salute e del benessere siano un diritto fondamentale che debba essere garantito a tutti i cittadini – ha dichiarato Massimo Minaudo, amministratore delegato di Essity Italia -. Stiamo facendo tutto il possibile per sostenere la lotta al Covid-19, consapevoli delle forme di povertà che questa pandemia sta lasciando in eredità. Ecco perché abbiamo voluto donare 3 milioni di mascherine insieme a Croce Rossa Italiana alle categorie che ne hanno più bisogno. Un aiuto concreto per dimostrare quanto sia necessario oggi per le aziende scendere in campo, assicurando l’igiene e la sicurezza di ciascun individuo, abbattendo le barriere al benessere”.

La collaborazione tra Essity Italia e Croce Rossa Italiana è iniziata nel 2020, anno di pandemia, con la partecipazione al progetto ‘Tempo della Gentilezza’ al quale Essity ha preso parte con la donazione di oltre 72.000 prodotti per l’igiene della persona destinati alle fasce deboli della popolazione maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria. Inoltre, ad ottobre 2020, è stata organizzata un’asta di beneficenza, legata alla mostra d’arte Viva La Vulva, il cui ricavato è stato raddoppiato dall’azienda e destinato ai Comitati di Milano e Roma per il progetto Vulnerable Women Care.

A partire dal 2021, Essity e Cri hanno dato avvio ad una partnership di lungo periodo con un percorso progettuale che investe tre aree di pubblico interesse: il progetto Vulnerable Woman Care (che prevede la donazione annuale di oltre 60mila prodotti per l’igiene personale – tra assorbenti, carta igienica, mascherine, salviette, fazzoletti per un totale di 10mila kit igienici ogni anno – a donne che vivono in strada o in condizioni di estrema fragilità), iniziative in ambito education rivolte a giovani e scuole, oltre ad attività di volontariato aziendale.