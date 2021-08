Uno stanziamento di 462mila euro per finanziare la formazione dei non occupati con i voucher just in time

Uno stanziamento di 462mila euro per finanziare la formazione dei non occupati attraverso voucher just in time. Lo ha deliberato la giunta regionale su proposta dell’assessora al lavoro e alla formazione professionale, Alessandra Nardini. Il budget servirà a sostenere le spese di accesso ai percorsi formativi di soggetti disoccupati, inoccupati e inattivi per i quali sia già stata effettuata dalle imprese una specifica richiesta finalizzata all’assunzione.

“I voucher formativi just in time sono uno degli strumenti con cui cerchiamo di incrementare l’occupazione nella nostra regione – evidenzia l’assessora -. Si tratta di uno strumento che funziona, tanto che queste risorse sono state reperite proprio in considerazione dell’alto numero di domande che abbiamo ricevuto. La stretta connessione con il mondo imprenditoriale rende questi voucher parecchio appetibili, perché da una parte aprono una strada formativa concreta a chi cerca lavoro, e dall’altra, garantiscono personale adeguatamente formato alle imprese”.

Le domande sono gestite dai Centri per l’impiego mentre i corsi finalizzati al rilascio di qualifiche professionali o allo sviluppo di specifiche competenze sono svolti dalle numerose agenzie formative presenti in Toscana.