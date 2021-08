Ceccarelli: “Pronto soccorso, grande dedizione da tutto il personale sanitario”

“Recentemente ho avuto necessità, purtroppo, di rivolgermi al pronto soccorso del nostro ospedale San Luca per prestazioni sanitarie urgenti, uscendone fortunatamente per dimissione intorno alle 23 della stessa giornata del ricovero. Un giorno al pronto soccorso ti consente, aldilà del dolore di ciascuno, di vedere dall’interno una realtà sanitaria del tutto particolare”.

Esordisce così Gaetano Ceccarelli, consigliere comunale del Comune di Capannori, che aggiunge: “Nelle difficoltà vissute in quei momenti, allo stesso modo di tanti altri pazienti, pur nelle carenze della struttura in termini di spazi adeguati che vanno doverosamente evidenziate perché comportano disagi aggiuntivi, sia agli utenti sia al personale sanitario, ho avuto modo di apprezzare la dedizione, la professionalità e l’umanità del personale sanitario tutto: dai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari ed a quelli addetti alla pulizia e sanificazione dei locali, la cui opera è tanto più preziosa nel momento attuale con il coronavirus sempre in agguato. Un ringraziamento particolare però, lo voglio esprimere alla giovane dottoressa Angela Gallone dello staff del pronto soccorso ed al dottor Moreno Marcucci, noto ed apprezzato medico della direzione sanitaria dell’ospedale San Luca, per la competenza e la passione verso la loro professione ampiamente dimostrate sul campo”.