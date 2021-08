Zappia (Lega): “Tombino da sistemare da tre mesi in via Martiri Lunatesi”

Tombino e cordoli in cemento da sistemare in via Martiri Lunatesi. Lo chiede il consigliere comunale della Lega, Bruno Zappia.

“Il 5 maggio – dice – ho presentato a questa amministrazione negli uffici dei lavori pubblici, una richiesta di sistemare un pozzetto e i cordoli in cemento, in via Martiri Lunatesi nella parte di strada che va dalla piscina comunale al Penny Market. Questa strada è molto trafficata, in questo periodo ancora di più visto gli eventi che si svolgono dietro il Comune. I cittadini che abitano vicino a questo tombino non ce la fanno più per il rumore assordante al passaggio di ogni auto“.

“Ho chiesto agli uffici – conclude – se nel frattempo per ammortizzare il rumore avrebbero potuto mettere della gomma sotto il pozzetto. Chiedo a me stesso: se la Telecom non aggiusta questo pozzetto per l’amministrazione può rimanere lì anche per anni? Questi piccoli problemi possono essere risolti in trenta minuti, invece sono trascorsi tre mesi e i cittadini sono pieni di rabbia nei confronti dell’immobilismo di questa amministrazione. Peraltro il venerdì, giorno di mercato, in questa via i pulitori lasciano carte e plastica e non puliscono bene. Questa amministrazione tutto fa tranne gli interessi dei cittadini”.