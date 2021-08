Interviene per difendere la fidanzata e viene aggredito: 24enne in ospedale

Questa notte, intorno alle 2,30, a Torre del Lago, in viale Europa, le volanti del commissariato sono intervenute per una lite, a seguito della quale il ragazzo che ha avuto la peggio, un viareggino di 24 anni, ha riportato 12 giorni di prognosi, mentre i suoi contendenti sono scappati all’arrivo della polizia.

La lite è scaturita da un litigio verbale fra tre giovani non identificati e una ragazza di 16 anni, il cui fidanzato è intervenuto per difenderla. Da lì è nata una discussione sfociata in lite. Non è ancora chiaro se ad aggredire il giovane sia stato un solo individuo o tutti e tre.

Al momento il ragazzo non ha presentato querela. Trattandosi di lesioni inferiori ai 21 giorni, e non avendo elementi per capire quante persone sono state coinvolte, la querela diventa una condizione di procedibilità per avviare le indagini. Spetta al giovane decidere se presentarla.

Dai controlli effettuati è stata registrata da parte dei locali di Torre del Lago e Lido di Camaiore l’osservanza delle recenti ordinanze sullo stop alla musica all’una di notte. Sono in corso verifiche amministrative solo su un bagno di Torre del Lago che ha continuato a diffondere musica oltre l’orario indicato. La titolare infatti ha sostenuto di essere esente dal dispositivo dell’ordinanza in quanto diffonde musica sulla spiaggia rivolta verso il mare e non verso la strada.