A Marco Nicolosi il concorso di poesia estemporanea Boccabùgia

Ieri (8 agosto) a Vergemoli al teatro all’aperto sotto i castagni si è svolta la 49esima edizione del concorso di poesia estemporanea Il Boccabùgia.

I poeti dopo aver ricevuto il tema dal presidente della giuria, in novanta minuti hanno dovuto comporre le loro opere, per poi declamarle in pubblico. Il tema dato quest’anno era Hai trovato l’amore su internet e al primo incontro ecco la sorpresa.

Qust’anno il vincitore del Boccabùgia 2021 è Marco Nicolosi, secondo classificato Renzo Tori, terzo classificato Mattia Galanti, e il premio speciale declamazione è andato a Paolo Della Latta.

Componenti della giuria il sindaco di Fabbriche di Vergemoli Michele Giannini, Camilla Baccelli, Simone Sartini, Fabio Baroni e Roberta Bergamini, presidente di giuria.

Come nelle edizioni passate animatore della manifestazione l’esilarante Paolo Ruffini, presentatrice Carina Cherubini.

L’accesso al pubblico era contingentato a causa delle disposizioni anticovid, solo su prenotazione e con un numero limitato di posti.