‘Anima e cacciavite. Per ricostruire l’Italia’: Letta presenta il suo ultimo libro al Caffè de La Versiliana

Anima e cacciavite. Per ricostruire l’Italia è il titolo dell’ultimo libro di Enrico Letta edito da Solferino, che l’ex presidente del Consiglio dei ministri e segretario del Partito Democratico presenterà sul palco del Caffè de La Versiliana. Enrico Letta sarà infatti l’ospite protagonista dell’incontro promosso dalla Fondazione Versiliana in programma doman i(10 agosto) alle 18,30, dove sarà intervistato dalla giornalista Rai Serena Bortone.

“Perché tornare?” È la domanda che Enrico Letta si è sentito fare tante volte dai giovani italiani che studiano in Europa e che si è fatto anche lui, prima di riprendere la strada di casa per tornare alla politica attiva. La risposta è che ciascuno di noi ha il dovere di impegnarsi e ribellarsi, per riscrivere il futuro dell’Italia.

Lo spiega nelle pagine del suo libro, appassionate e lucide, intense e ricche di storie, che intrecciano un percorso personale e le prospettive di un paese da risollevare. Attraverso le ragioni civili e quelle del cuore, l’anima e il cacciavite, da usare insieme per vincere le paure del XXI secolo e combattere ingiustizie, nazionalismi, populismo. L’anima – con l’appello all’essere liberi, liberi fino in fondo – richiama all’ispirazione degli ideali, ai valori non negoziabili che vanno anteposti, sempre, agli interessi del momento e al timore di perdere consenso. Il cacciavite riporta alla concretezza e alla competenza necessarie per guarire una democrazia malata e attrezzarsi a una storica azione di ricostruzione dell’Italia, fondata sulla dignità del lavoro, sulla lotta alle vecchie e nuove disuguaglianze, sulla promozione di un’idea di progresso e benessere all’altezza delle sfide di questo tormentato passaggio d’epoca. Con la pandemia abbiamo sofferto tutti, ci stiamo rialzando, siamo cambiati. Deve cambiare anche la politica. Occorre passare dal partito del potere a quello dell’intelligenza collettiva, per aprirsi finalmente alla società accogliendo i tanti che credono nelle ragioni dell’impegno, ma che per anni hanno trovato le porte chiuse. Una comunità che scommette sull’istruzione, sui giovani, sulle donne. Che rilancia una norma di civiltà come lo ius soli. Che combatte con forza per l’ambiente e la sostenibilità. Che riafferma l’importanza di essere e sentirsi europei e, dunque, parte di un progetto più grande e ambizioso.

Gli incontri al Caffè saranno trasmessi in diretta streaming sulle pagine Facebook La Versiliana e Comune di Pietrasanta e saranno in onda anche su Noi Tv, TV Parma, Tele Etruria, Umbria Tv e Toscana TV.

L’ingresso è libero. Per info www.versilianafestival.it, oppure chiamare lo 0584 265757,

La Fondazione Versiliana ricorda che a partire da venerdì 6 agosto in ottemperanza al decreto legge del 23 luglio 2021, n. 105 l’accesso allo spazio incontri al Caffè de La Versiliana è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle Certificazioni Verdi Covid-19 (Green Pass), ad esclusione dei minori di 12 anni ed dei soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Sarà pertanto richiesta all’ingresso dello spazio incontri al Caffè l’esibizione del Green Pass, in formato elettronico o cartaceo. Ulteriori informazioni sul sito www.versilianafestival.it