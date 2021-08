Caccia, al via il rinnovo dei tesserini per la stagione venatoria 2021/2022

Da stamani (9 agosto) sono in distribuzione all’Urp di via del Moro i tesserini di caccia validi per la stagione venatoria 2021/2022. Il tesserino autorizza l’attività di caccia per una stagione e va rinnovato annualmente.

Il rilascio avverrà, dopo la verifica di tutta la documentazione necessaria, all’ufficio per le relazioni con il pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17. L’accesso è libero, ritirando sul posto il numero di arrivo che determinerà l’ordine di ingresso allo sportello, con l’obbligo di rispetto del distanziamento sociale e delle prescrizioni anti Covid 19.