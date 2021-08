Con Garanzia Italia di Sace un finanziamento in pool da 95 milioni per il gruppo Euricom

Euricom spa, società a capo dell’omonimo gruppo con sede in Valle Lomellina a Pavia, che rappresenta uno dei più importanti operatori europei e mondiali nelle attività di trasformazione, confezionamento e commercializzazione di riso, ha sottoscritto e perfezionato un finanziamento di 95 milioni di euro con un pool di banche composto da: UniCredit e Banco Bpm, che hanno agito anche nella veste di Bookrunners, Global Coordinators e Mandated Lead Arrangers, Banca Popolare di Sondrio e Cassa Depositi e Prestiti. Il ruolo di banca agente ai fini della garanzia di Sace è stato svolto da UniCredit.

L’operazione, della durata di 6 anni, è assistita da Garanzia Italia di Sace – lo strumento del decreto liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane durante l’emergenza Covid19 – ed è finalizzata, fra l’altro, a sostenere il piano di crescita del gruppo. In particolare, le risorse finanziarie rivenienti dal finanziamento saranno utilizzate per supportare lo sviluppo del gruppo. sia a livello domestico che internazionale, attraverso nuovi investimenti e opportunità di crescita. Il gruppo Euricom ha registrato nel 2020 un giro d’affari complessivo di circa 660 milioni di euro e un Ebitda consolidato di circa 43 milioni di euro.

“L’obiettivo che ci prefiggiamo è di consolidare il giro d’affari raggiunto a seguito delle acquisizioni del febbraio 2019 migliorando la redditività. In questo scenario, grazie anche al finanziamento in pool, saremo pronti a cogliere le opportunità di crescita che si presenteranno – dichiara Bruno Sempio, presidente di Euricom -.Con questa operazione – aggiunge Andrea Casini, responsabile corporate Italia UniCredit – garantiamo il nostro sostegno alla crescita e ai nuovi investimenti di Euricom e confermiamo il nostro impegno a favore delle imprese dei territori in cui operiamo”.

“Dedichiamo particolare attenzione al settore del Food e siamo vicini alle aziende con forte vocazione internazionale. Siamo perciò orgogliosi – dichiara Luca Manzoni, responsabile corporate di Banco Bpm – di essere al fianco di Euricom, eccellenza italiana tra i leader mondiali nel business del Private Label del riso, in questa importante operazione volta a consolidare e sviluppare la crescita del Gruppo”.

“Con Garanzia Italia di Sace supportiamo le aziende italiane che, dopo un periodo particolarmente complesso a causa delle conseguenze della pandemia, vogliono rilanciare con efficacia attraverso nuova liquidità il proprio business, puntando su nuovi investimenti e piani di crescita – ha dichiarato Simonetta Acri, chief mid market officer di Sace -. Con questa operazione confermiamo il nostro ruolo di istituzione al fianco di aziende e banche per una ripartenza dell’economia del territorio e del Paese, tra l’altro in un settore, come quello del riso, dove l’Italia è il primo produttore europeo grazie a una filiera storica e strategica di aziende agricole che producono un ventaglio varietale unico al mondo, in gran parte destinato al mercato estero”.