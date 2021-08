Inaugura la sede elettorale di Querceta della candidata sindaca Elena Luisi

“Una nuova porta aperta ai cittadini verso un luogo dove incontrarsi, parlare, confrontarsi e trovare soluzioni“. È la sede elettorale della lista Insieme per la candidata sindaca di Seravezza Elena Luisi, che sarà inaugurata domani (10 agosto) alle 18 a Querceta in via Federigi 60, davanti a piazza Pertini.

“Vi aspetto – dichiara la Luisi – per raccogliere, come sempre ho fatto in questi lunghi anni, le vostre proposte, per ascoltare i vostri problemi, le difficoltà che incontrate quotidianamente, i dubbi e i ritardi legati alla burocrazia, ai servizi, all’abbandono del territorio. Insieme potremo fare il bene del nostro comune”.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.