Toni Servillo, reading su Pascoli e Dante per il 10 agosto

Domani (10 agosto) dalle 21 sul piazzale del Fosso, nel centro storico di Barga, torna la serata omaggio a Giovanni Pascoli, organizzata dalla Fondazione Giovanni Pascoli, dal Comune di Barga e dalla Misericordia di Castelvecchio Pascoli, che giunge quest’anno alla 30esima edizione.

Sarà Toni Servillo, uno dei più importanti e significativi attori di cinema e teatro, a leggere Giovanni Pascoli e Dante. Per questa edizione la lettura delle liriche pascoliane andrà infatti a braccetto coi versi di Dante, nel 700esimo anniversario della morte del Sommo Poeta, di cui Pascoli fu grande studioso.

“Quella del 2021 – dichiara Alessandro Adami, presidente della Fondazione Giovanni Pascoli – è una edizione particolarmente importante, giacché ricorrono i 30 anni dalla prima volta in cui, la sera del 10 agosto, la Misericordia di Castelvecchio promosse una lettura pascoliana nel giardino di Casa Pascoli. La manifestazione quest’anno sarà dedicata a Dante Alighieri nei 700 anni della scomparsa. Una scelta significativa in quanto Pascoli dedicò gran parte della sua esistenza agli studi danteschi, dando vita ad una interpretazione della Divina Commedia originale e densa di significati, che però non fu bene accolta dalla critica del suo tempo, cosa che ferì profondamente il poeta. Da questi studi nacquero libri, discorsi, lezioni universitarie di cui ancora oggi a Casa Pascoli si conservano i manoscritti e le edizioni. Una delle tre scrivanie nello studio del poeta era appositamente dedicata allo studio e alla stesura del lavoro dantesco”.

Immancabile evento estivo nel giorno più significativo della biografia pascoliana, ovvero il 10 agosto come ricordano gli omonimi versi, questo speciale reading di Toni Servillo si aggiunge agli altri illustri colleghi saliti nelle precedenti edizioni sul palco pascoliano, tra cui si ricordano Romano Battaglia, Piera degli Esposti, Paola Pitagora, Giorgio Albertazzi, Monica Guerritore, Umberto Orsini, Gabriele Lavia, Glauco Mauri, Giancarlo Giannini, Sergio Rubini, Alessio Boni, Sergio Castellitto, Pamela Villoresi.

Oltre a leggere poesie come X agosto, L’ora di Barga, Gelsomino notturno, L’inno degli emigrati italiani a Dante e altri testi del poeta che nel piccolo borgo di Castelvecchio di Barga realizzò il suo “nido”, Toni Servillo interpreterà anche alcuni passi della Divina Commedia.

I testi saranno inframezzati da brani musicali di grandi autori come Puccini, Verdi e Rossini, eseguiti dall’Ensemble Le Muse diretto dal maestro Andrea Albertini. La regia della serata sarà affidata ad Alessandro Bertolucci e ad un intervento del saggista e drammaturgoLuca Scarlini.

Info e prenotazioni 348.7505767, info@fondazionepascoli.it. Ingresso 25 euro

In caso di pioggia la serata si terrà all’auditorium 2000 del Ciocco. L’evento si svolgerà nel rispetto della normativa in materia Covid19

Omaggio a Giovanni Pascoli, 30esima edizione, è organizzato da Fondazione Giovanni Pascoli, Comune di Barga e Misericordia di Castelvecchio Pascoli con il sostegno di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, Unione Comuni Garfagnana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Banca del Monte di Lucca.