Caccia, a Camaiore al via la consegna dei tesserini venatori

Mercoledì (18 agosto) inizia la consegna dei tesserini venatori per la stagione 2021/2022 ai cacciatori residenti nel Comune di Camaiore.

La consegna avviene all’Ufficio turismo e sport su appuntamento, telefonando allo 0584986211 (tranne che per le associazioni), nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12.30, nel rispetto della vigente normativa di contenimento da Covid 19.

Le associazioni possono portare i libretti e i documenti degli associati anche in giorni diversi lasciando all’Ufficio il tempo necessario per il rilascio dei nuovi tesserini. Il modulo per la richiesta del codice cacciatore, che deve essere usato sia per le nuove iscrizioni che per le modifiche, è scaricabile dal seguente link: https://www.comune.camaiore.lu.it/it/settore-1-servizi-generali-e-attivita/cultura-sport-e-turismo/turismo-manifestazioni-e-tempo-libero

Le associazioni venatorie per avere il codice cacciatore devono presentare il modulo compilato e firmato dall’interessato con allegata copia del documento di identità.