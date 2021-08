Deborah Bergamini a Sant’Anna di Stazzema, l’Anpi: “Ci aspettiamo parole forti e nette di condanna delle stragi nazifasciste”

“L’Anpi Provinciale di Lucca prende atto che il 12 agosto prossimo, l’orazione ufficiale per il 77° anniversario della strage di Sant’Anna di Stazzema sarà tenuta dalla sottosegretaria di Stato ai rapporti con il parlamento, On. Deborah Bergamini”.

E’ quanto scrive in una nota la stessa Anpi

“L’onorevole Bergamini, oltre che essere rappresentante del governo è anche esponente di un partito, quale Forza Italia, che in questi decenni ha portato avanti politiche revisioniste, in cui l’antifascismo e la memoria della Resistenza non sono valori pienamente condivisi – spiega l’Anpi – . Pertanto, ci aspettiamo dalla stessa Bergamini, parole forti e nette di condanna delle stragi nazifasciste, in primis delle responsabilità del fascismo nelle stesse ed il riconoscimento dell’antifascismo ed i valori della Resistenza quali fondanti della nostra Costituzione e della Repubblica italiana”.

“Fatti e parole -purtroppo- ad oggi, non scontate – conclude l’Anpi – anche da parte delle stesse istituzioni e la mente va alle numerose polemiche in occasione della festa nazionale del 25 Aprile, anche recente!

ertanto, noi saremo al nostro posto, come sempre, nelle numerose commemorazioni delle stragi nazifasciste dell’estate del 1944 che costellano il nostro territorio, a fare memoria, educazione, vigilanza e difesa della Costituzione”