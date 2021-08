Fossa dell’Abate, il Consorzio programma i lavori per la messa in sicurezza della foce

I tratti terminali dei muri di sponda della fossa dell’Abate verranno messi in sicurezza. Il Consorzio 1 Toscana nord realizzerà infatti i lavori nei prossimi mesi.

“Con questi lavori rispondiamo positivamente alle richieste delle associazioni dei balneari di Viareggio e Lido di Camaiore – sottolinea il presidente dell’ente consortile Ismaele Ridolfi -. Ci siamo attivati fin da subito predisponendo il progetto per un importo di alcune migliaia di euro, grazie agli utili di bilancio del 2020, che l’assemblea consortile ha destinato a questo intervento di messa in sicurezza e ripristino del tratto terminale di sponda. La sicurezza genera bellezza ed è proprio in quest’ottica che vogliamo cercare di valorizzare la foce della fossa dell’Abate, un punto di grande interesse turistico mitigando e fermando sul nascere i processi di degrado che si sono sviluppati a causa di eventi naturali nel corso di questi anni effetto della divagazione fluviale, caratteristica imprescindibile dei corsi d’acqua naturali”.

L’intervento nello specifico prevede la risistemazione totale dei muri di sponda nel tratto terminale con il ripristino dell’intonaco e il recupero corticale della copertina in cemento armato, in destra e sinistra idrografica, nei territori dei comuni di Viareggio e Camaiore. Sponde che hanno subito lesioni essendo esposte ai venti di libeccio e all’erosione delle correnti marine. I lavori inizieranno immediatamente al termine della stagione balneare in modo da evitare eventuali disagi ai turisti che in questi giorni affollano le nostre spiagge.