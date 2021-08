Salvatori (Creare Futuro): “La nuova scuola Frediani fiore all’occhiello della mia amministrazione”

“La realizzazione della nuova scuola Frediani nel capoluogo di Seravezza sarà uno dei progetti di punta della prossima amministrazione. Non si limiterà ad essere un intervento di messa in sicurezza – esigenza prioritaria – ma vedrà il potenziamento di un edificio storico e identitario con il ruolo di nuovo polo scolastico del capoluogo comunale”. Così si è espressa la candidata sindaca di CreareFuturo Valentina Salvatori, che nelle scorse ore è intervenuta per illustrare le prospettive future dopo la recente approvazione, da parte dell’amministrazione Tarabella, del primo step relativo alla sostenibilità tecnica ed economica della nuova struttura.

Dopo la chiusura della Frediani per inagibilità, avvenuta nel luglio 2018, l’amministrazione comunale ha richiesto e ottenuto un finanziamento per 140 mila euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per avviare il progetto di recupero e di rilancio del plesso. Le due soluzioni più convincenti tra le quattro fatte pervenire alla giunta comunale dallo studio Paris Engineering prevedono la costruzione di una scuola primaria e di una scuola dell’infanzia dotate di una nuova palestra. Le principali differenze progettuali tra le due proposte prese in considerazione risiedono nella destinazione di alcuni spazi al secondo piano: uffici o aule in un caso; asilo nido nell’altro.

Proprio sulla costruzione dell’asilo nido si è soffermata l’attuale assessore, che afferma: “Quest’ultimo sarà il fiore all’occhiello del Comune di Seravezza, puntando ad un servizio integrato e completo rivolto anche ai lattanti, una fascia di età non ancora adeguatamente coperta a livello versiliese”. Un’idea che sta riscontrando numerosi consensi all’interno della coalizione, come sottolineato dalla stessa Salvatori. “Quella dell’asilo nido è un’ipotesi che alla coalizione CreareFuturo piace molto. Decideremo insieme ai cittadini se la scuola Frediani di Seravezza sarà la destinazione più idonea e più funzionale per questo tipo di servizio”.

La realizzazione del nuovo plesso si rivela dunque in linea con le idee della candidata al centr sinistra, che sfrutta l’occasione per ribadire le priorità del suo programma politico e manifestare la sua attenzione rispetto alle istanze dei cittadini. “Proseguiamo nella direzione di continuare a rafforzare il sistema di welfare e di vicinanza concreta alle esigenze dei nostri cittadini su cui vogliamo lavorare, per creare nuove opportunità e per una crescita del benessere di chi vive e lavora sul nostro territorio”, queste le parole della Salvatori.