Sanità, Fp Cgil e Uil Fpl alla Regione: “Basta con il blocco delle assunzioni”

“In mancanza di risposte convincenti chiameremo i lavoratori alla mobilitazione”. Così Fp Cgil e Uil Fpl Toscana tornano a chiedere alla regione di tornare ad assumere personale nel sistema sanitario regionale.

“Si sta registrando, in modo omogeneo sul territorio regionale, un totale blocco delle assunzioni del personale nel Sistema Sanitario Regionale – spiegano i sindacati -. Si tratta di una scelta inaccettabile che rischia di compromettere la tenuta dei servizi. L’idea della Regione di rientrare nell’anno in corso dall’aumento di personale che si è registrato nel 2020 sarebbe totalmente irresponsabile. Peraltro in una situazione per la quale ancora, purtroppo, non possiamo dirci fuori dalla pandemia e anzi si propone di confermare o istituire nuovi servizi come le Usca, l’infermiere di famiglia”.

“Chiediamo, con forza, di sbloccare le assunzioni già deliberate dalle aziende sanitarie e ospedaliere e di garantire comunque almeno la copertura dei pensionamenti (turnover) che avverranno nel 2021 – conclude il sindacato -. Su questo tema, in mancanza di risposte convincenti, chiameremo i lavoratori alla mobilitazioni fin dai prossimi giorni”.