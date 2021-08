Sant’Anna di Stazzema celebra il 77esimo anniversario della strage

Nella giornata di giovedì (12 agosto) si terrà la cerimonia per celebrare il 77esimo anniversario della strage di Sant’Anna di Stazzema. Il programma parte alle 9, con il ritrovo delle autorità e delle delegazioni. Alle 9,15 è prevista la deposizione della corona di alloro sulla piazza della chiesa, al Cippo in memoria delle vittime. Alle 9,30 avrà inizio la messa celebrata dall’arcivescovo di Pisa Giovanni Paolo Benotto.

Dopo la funzione, intorno alle 10,15, prenderà avvio la composizione del corteo per la salita al monumento ossario – Sscrario, per la deposizione di una corona di alloro da parte delle autorità. Seguiranno i saluti del sindaco di Stazzema Maurizio Verona, del presidente dell’Associazione Martiri di Sant’Anna Enrico Pieri e di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana.

Alle 12, il sottosegretario di stato ai rapporti con il parlamento Deborah Bergamini terrà l’orazione ufficiale.

Terminate le cerimonie ufficiali verrà inaugurata una panchina per la libertà di stampa, alla presenza del senatore Sandro Ruotolo e del giornalista reporter Saverio Tommasi. Realizzata dall’artista e writer Ozmo, pioniere della street art italiana, l’opera rientra nel progetto Panchine dedicate alla libertà di stampa e di espressione e vi resterà in pianta stabile. Nel corso della giornata sarà inaugurata, in presenza delle autorità, la mostra Colori per la pace, consistente in un’esposizione al Sacrario dei disegni di bambini provenienti da tutto il mondo, raccolti dall’associazione Colori per la pace. Non mancherà la musica, con il concerto (alle 18) sulla Piazza della chiesa del Trio Orfeo, nell’ambito della nona edizione di Musica sulle Apuane con arie di Bach, Vivaldi e Schubert.

“Il 12 agosto rappresenta per Sant’Anna di Stazzema un momento essenziale di ricordo delle sofferenze patite da questo piccolo paese nel 1944, di memoria delle centinaia di vittime che quel giorno furono trucidate dai nazifascisti – dichiara Maurizio Verona, sindaco di Stazzema – Valori e principi come la libertà, la democrazia, in quel giorno del 1944, furono calpestati e offesi in modo brutale. Ma esiste anche oggi in Italia e nel mondo un pericolo: questi valori sono ogni giorno insultati e oltraggiati, attraverso parole e simboli che si rifanno al fascismo, ad un passato di soprusi e violenze. Atti e segnali che non possiamo tollerare e sottovalutare. Proprio per questo il 12 agosto, daremo il risalto che meritano alle 241mila firme depositate in parlamento per la proposta di legge di iniziativa popolare contro la propaganda fascista e nazista che, in questi giorni, è stata assegnata alle commissioni parlamentari della Camera. Stazzema si impegnerà a fondo perché la proposta diventi legge dello stato”.

La cerimonia del 12 agosto a Sant’Anna di Stazzema sarà aperta al pubblico e si svolgerà nel rispetto delle normative anti-Covid. In particolare si invitano fin da ora tutti coloro che parteciperanno ad un corretto utilizzo della mascherina e al rispetto delle distanze interpersonali. Non sono previste restrizioni al traffico veicolare né navette.

Per l’occasione il museo storico della Resistenza resterà aperto con orario 9/18; la visita ha una durata di venti minuti, è obbligatorio l’utilizzo della mascherina e potranno accedere sei persone contemporaneamente. Si ricorda che, a partire dal 6 agosto, a norma del decreto-legge 23 luglio 2021, numero 105, per l’accesso al museo è necessario essere muniti di certificazione verde Covid-19 (green pass).

In occasione delle celebrazioni del 12 agosto i parcheggi saranno garantiti nel piazzale all’ingresso del paese; le operazioni saranno curate dall’Associazione nazionale carabinieri sezione di Seravezza – Stazzema e Camaiore, in coordinamento con le forze dell’ordine.