Settembre lucchese, torna il luna park di piazzale Don Baroni

Torna il luna park di piazzale Don Baroni in occasione del settembre lucchese. Le attrazioni apriranno al pubblico il 28 agosto con la serata di gala.

Alle 20 lo spettacolo di apertura con le attività cittadine mentre dalle 20,30 alle 21,30 le giostre accenderanno le luci e per un’ora salire a bordo delle attrazioni sarà gratuito. Alle 23 la serata di apertura si concluderà con lo spettacolo pirotecnico. Tra gli eventi in programma nel mese di settembre ci sono: il 10 la serata contro la violenza sulle donne, il 22 dalle 14,30 la giornata dedicata ai bambini e alle bambine con disabilità. Sempre a partire dal 22 settembre e fino al 24 festa per tutti gli studenti e le studentesse a partire dalle 15 per chiudere il 29 settembre con tutte le attrazioni a prezzi speciali. Resta da chiarire se il green pass sarà necessario solo per salire sulle giostre o anche per accedere al piazzale.

Per consentire ai gestori delle attrazioni di montare il luna park dal 15 agosto al 5 ottobre entreranno in vigore alcune modifiche temporanee alla circolazione. In particolare a partire dalla mezzanotte di ferragosto sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta 24 ore su 24 su tutto il piazzale Don Baroni. Qui sarà istituito il divieto di accesso e di transito veicolare, pedonale e ciclabile dal 14 agosto e fino al 3 ottobre. Il divieto di sosta con rimozione coatta sarà istituito anche nel parcheggio ex Clap per la sosta caravan, nella parte di porzione nord del parcheggio sterrato a servizio del cimitero urbano, al lato nord, nel tratto compreso tra il palazzetto dello sport e il cimitero urbano.

Sarà istituito il divieto di sosta sui due lati anche nella viabilità di accesso al Campo Coni, sarà chiuso al transito l’ingresso laterale del cimitero urbano e istituito il limite di velocità a 30 chilometri orari nel tratto compreso tra il palazzetto dello sport e il cimitero urbano, compresa la viabilità di accesso al Campo Coni e la viabilità di accesso all’ingresso laterale del cimitero urbano.