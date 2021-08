A Capannori ecco Riciclaboratorio dedicato ai giovani

In programma due nuove iniziative rivolte ad adolescenti e giovani nell’ambito del progetto #cheparcovuoi promosso dal Comune di Capannori. Domani (12 agosto) dalle 18 alle 20 al campo Cantuccio di Capannori si terrà l’iniziativa Riciclaboratorio, un laboratorio gratuito di creazione e decorazione di arredi urbani. Il laboratorio si terrà anche il prossimo 26 agosto. Venerdì 13 agosto alle ore 21.00 al parco Pandora di Segromigno in Monte è in programma ‘Magia sotto lo stelle’, uno spettacolo di magia e di illusionismo gratuito con la partecipazione del Mago Alvins. E’ necessaria la prenotazione e, come per tutti gli eventi e spettacoli, si deve essere in possesso del Gren Pass.

Entrambe le iniziative sono realizzate in collaborazione con Itaca, La Tenda e Terra di Tutti.

“Ogni settimana grazie al progetto#cheparcovuoi a Capannori ci sono iniziative rivolte ad adolescenti e giovani promosse per favorire la socialità e la creatività –spiega il vice sindaco con delega alle politiche giovanili Matteo Francesconi – . L’obiettivo è anche quello di coinvolgere le nuove generazioni nel migliorare la sicurezza e la fruibilità di alcuni spazi verdi del territorio attraverso nuove idee e proposte e la realizzazione di eventi”.

Per informazioni e prenotazioni tel 331 3110208.