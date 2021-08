Ad Altopascio il concerto della Serpe d’oro e un doppio appuntamento agli scavi di Badia

Continua l’Estate addosso altopascese, il cartellone di eventi estivi organizzato dall’amministrazione D’Ambrosio insieme alle associazioni del territorio e alla Fondazione Toscana Spettacolo, che da luglio a settembre anima il paese di Altopascio.

Dopo il successo degli spettacoli delle scorse settimane, torna un concerto in piazza Ricasoli, nel cuore del centro storico. L’appuntamento è per domani (12 agosto) alle 21,15 con il gruppo musicale La Serpe d’Oro, con lo spettacolo L’amore e la sassata (l’amore è come l’ellera?). Sul palco ci saranno Andrea Del Testa (mandolino), Fabio Bartolomei (fisarmonica, voce), Jacopo Crezzini (contrabbasso, chitarra elettrica, voce), Daniele Ghilardi (cajon, didgeridoo, chitarra acustica), Flavio Iacopi ( violino), Igor Vazzaz (voce, chitarre, ghironda, armonica) e il chitarrista Luca Giovacchini come special guest della serata. L’evento è a ingresso gratuito, ma per accedere all’area concerto è necessario esibire il green pass.

Sabato (14 agosto), invece, il programma estivo si sposta a Badia Pozzeveri, dove, nell’area degli scavi archeologici, si terrà un doppio appuntamento: visite guidate al sito archeologico e iniziativa per i bambini e le famiglie con Fame di storie. Entrambi gli appuntamenti sono alle 21,15.

Continua invece la programmazione del cinema all’aperto Arena Puccini di piazza Ospitalieri: ogni sera una proposta diversa, tra grandi successi della stagione, anteprime e prime visioni. Per scaricare il programma completo clicca qui.