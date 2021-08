Fabrizio Bosso in concerto al Barga Jazz Festival

Primo concerto a Barga per il festival/concorso del jazz, giunto alla trentaduesima edizione, che presenta un cartellone di concerti per tutto il mese di agosto con molte novità. Domani (12 agosto) alle 21,30 sul Piazzale del Fosso, sotto le storiche mura di Barga, evento speciale con il quartetto di Fabrizio Bosso con Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, Jacopo Ferrazza al contrabbasso e Nicola Angelucci, batteria.

Il progetto denominato We4 è il nuovo lavoro del quartetto, realizzato subito dopo il confinamento forzato dovuto al coronavirus. We4 porta con sé la consapevolezza del valore del fare musica insieme e di come questo possa diventare un progetto di condivisione profonda, che prosegue quindi oltre il palco. Dopo innumerevoli concerti in giro per il mondo e anni di confronto continuo, We4 è dunque la rappresentazione compiuta, nel suono, nell’interplay e nella composizione, di una condivisione totale. Nel nuovo repertorio, infatti, sono presenti brani originali scritti appositamente da ciascuno per questa formazione.