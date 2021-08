Si è tenuta ieri (10 agosto) alle 17,30 in piazza Pea sotto l’arcobaleno di Ogni lattina vale, la partenza della Caccia al tesoro del riciclo, ultimo atto del Viareggio Eco Village, un progetto organizzato dal Comune di Viareggio con la collaborazione di Sea Risorse, Sea Ambiente e i consorzi nazionali Corepla, Ricrea e Cial.

Eco Village si inserisce nell’ambito delle attività educative e culturali, centrali nella strategia rifiuti zero e ha proposto un programma di attività dedicate alle famiglie e ai bambini. Spettacoli, giochi e laboratori, dalla passeggiata alla pineta di Ponente passando per il giardino di Villa Paolina, comune denominatore far divertire diffondendo la cultura del riciclo.

Foto 2 di 2



“Uno dei pilastri della strategia rifiuti zero è l’educazione ambientale – commenta l’assessore all’ambiente Federico Pierucci -: per questa Amministrazione è fondamentale partire fin da giovanissimi ad apprezzare la cultura del riciclo. In pochi anni abbiamo fatto passi da gigante sia nel porta a porta che nel dare nuova vita agli oggetti, penso ad esempio alla recente apertura del centro del riuso solidale: iniziative come questa portano i più giovani a conoscere e ad apprezzare uno stile di vita più consapevole”.

“L’educazione ambientale è una delle attività di Sea Risorse – spiega la presidente di Sea Risorse Valentina Ceragioli -: da sempre durante l’anno scolastico prepariamo incontri con i ragazzi per insegnare che gli oggetti non hanno una sola vita, tutto può essere riciclato e inserito nel circolo del riuso e recupero. Sea Risorse da sempre incontra scuole e studenti durante il periodo invernale. Quest’anno, causa pandemia, abbiamo deciso di organizzare nel periodo estivo una manifestazione itinerante, diversa e all’aperto. Un modo per coinvolgere i più giovani che poi sono il futuro del nostro pianeta. I giovani, come sempre, hanno risposto con grande entusiasmo e a loro va il mio ringraziamento”.

Grande successo di pubblico, infatti, hanno avuto i due spettacoli nel giardino di Paolina, Magicamente Plastica, in collaborazione con Corepla, il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica e Non c’è un Pianeta B, spettacolo a cura del consorzio Ricrea-Acciaio, così come il laboratorio teatrino dedicato ai più piccoli, allestito in pineta di ponente. Pineta che è stata location della caccia al tesoro organizzata in collaborazione con tutti e tre i Consorzi e con il supporto della Croce Verde di Viareggio, che ieri ha chiuso il cartellone degli appuntamenti.

Hanno partecipato in tutto 56 ragazzi dai 6 ai 13 anni. Otto squadre da 7 ragazzi ciascuna, che hanno dovuto superate 12 tappe in cerca delle bandiere del riciclo, ad ognuna delle quali hanno risposto a un quiz sulla raccolta differenziata e il riciclo. Le prime tre squadre classificate hanno ricevuto zaini, borracce e gli altri partecipanti altri premi tutti fatti di materiale riciclato.

“Ringrazio quanti si sono impegnati per la buona riuscita dell’evento – conclude Pierucci -: una prima edizione di successo, che potrà diventare appuntamento fisso nell’estate di Viareggio”.