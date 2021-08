Lammari, nuove telecamere sui semafori all’incrocio dell’Osteria e di Ponte alla Posta

Entrerà in funzione lunedì (16 agosto) la telecamera installata sul semaforo all’incrocio dell’Osteria di Lammari per controllare i veicoli in transito su via Lombarda.

Il dispositivo di videocontrollo semaforico Redvolution rileverà 24 ore su 24 le targhe dei veicoli che passano con il rosso e gli automobilisti indisciplinati saranno sanzionati dalla polizia municipale. La nuova telecamera va ad aggiungersi a quella già installata sullo stesso impianto semaforico per controllare via delle Ville. Nel mese di settembre inoltre sarà attivata un’altra telecamera sull’impianto semaforico posto all’incrocio tra viale Europa e via delle Ville a Ponte alla Posta, sempre a Lammari e anche qui controllerà il transito sul viale Europa in entrambe le direzioni. Sia il semaforo dell’Osteria che il semaforo di Ponte alla posta sono di tipo intelligente, in grado cioè di regolare automaticamente la durata del verde a seconda del numero dei mezzi in transito.

“Grazie alla presenza di queste telecamere vogliamo migliorare ulteriormente la sicurezza stradale in due punti strategici e spesso critici della viabilità comunale – spiega l’assessora alla sicurezza urbana Lucia Micheli- . I dispositivi sono infatti in grado di rilevare 24 ore su 24 gli automobilisti che passano con il segnale rosso creando situazioni di grave pericolo sia nelle ore diurne che in quelle notturne e di elevare conseguentemente contravvenzioni. Questo sistema di videosorveglianza è fondamentale per prevenire il verificarsi di incidenti stradali che a queste intersezioni erano purtroppo frequenti come dimostra il fatto che in località Osteria, già si sono drasticamente ridotti dopo l’installazione della prima telecamera nel dicembre 2019″.

“La presenza delle telecamere naturalmente non vuole avere solo una funzione sanzionatoria, ma intende soprattutto costituire un deterrente nei confronti di chi non rispetta il codice della strada – conclude Micheli -. I semafori in località Osteria e Ponte alla Posta inoltre svolgono anche un’altra importante funzione, quella cioè di garantire un transito veicolare più fluido, evitando il formarsi di code, con benefici consistenti anche per l’ambiente. Il nostro obiettivo è rendere le strade di Capannori sempre più sicure per automobilisti, ciclisti e pedoni e questi nuovi interventi vanno proprio in questa direzione”.