Lav, plauso al Comune di Capannori per la mozione contro la sperimentazione animale

Plauso della Lav al Comune di Capannori per l’impegno mostrato verso una ricerca innovativa, sicura ed etica basata su modelli alternativi all’uso di animali: il 15 giugno scorso, infatti, è stata approvata dal consiglio comunale una mozione che “chiede al sindaco e alla giunta – in particolar modo all’assessore Del Chiaro con delega alla protezione animali – di fare campagne di informazione su cosa sia la sperimentazione animale a fini medico-scientifici e a fini cosmetici per rendere i cittadini più consapevoli sul tema. Il Consiglio chiede anche di impegnare la Regione ad implementare nelle università toscane maggiori campagne di ricerca per sperimentazioni senza animali e promuovere a livello locale, regionale e nazionale l’importanza che l’Italia sia tra i capofila dell’iniziativa Ue per richiedere il divieto a livello mondiale sulla sperimentazione dei cosmetici sugli animali prima del 2023”.

La mozione, presentata da Claudia Berti, capogruppo della lista +Capannori ed approvata dalla maggioranza consiliare, riporta alcuni dati relativi alla sperimentazione animale nel mondo, in particolare nel settore dei cosmetici, e chiede al sindaco di promuovere iniziative per sensibilizzare i cittadini su un tema spesso poco conosciuto dall’opinione pubblica.

“Un passo fondamentale – spiega la Lav di Lucca – che speriamo prenda piede a livello regionale in quanto i metodi alternativi di ricerca sono una priorità sia a livello legislativo che dell’intera comunità scientifica internazionale. Il Comune di Capannori, insieme a Lav, sostiene le interrogazioni rivolte da sei parlamentari di diverse forze politiche al ministro Speranza, e si impegna a sollecitare la Regione Toscana ad approvare una legge specifica relativa al finanziamento della ricerca con metodi alternativi. La speranza è quella di vedere, al più presto, disponibili fondi per progetti di ricerca basati su metodi alternativi all’utilizzo di animali presso le iniversità Toscane, come successo e approvato in altre Regioni, tra cui l’Emilia-Romagna. Lav da anni sostiene la ricerca basata su modelli sostitutivi finanziando progetti universitari che hanno dato luogo a importanti pubblicazioni scientifiche. Una via che va perseguita anche per sostenere i giovani ricercatori e garantire un lavoro nel nostro Paese, evitando fughe di cervelli all’estero per mancanza di fondi”.