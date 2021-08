Orizzonte Murabilia, i segreti delle orchidee nel webinar con il plantsman Alberto Grossi

Proseguono gli appuntamenti online con Orizzonte Murabilia, il ciclo di webinair gratuiti in vista della manifestazione che dal 3 al 5 settembre celebrerà la ventesima edizione della mostra mercato del giardinaggio sulle Mura urbane.

Orizzonte Murabilia coinvolge esperti paesaggisti, vivaisti, garden designer, giardinieri, chef, ricercatori e ingegneri, pronti a svelare i propri segreti. Domani (12 agosto) alle 21 in una videoconferenza gratuita su Zoom sarà Alberto Grossi, plantsman, consigliere dell’Associazione italiana di orchidologia e coltivatore di orchidee da 30 anni ad accompagnare gli appassionati nel mondo sconfinato delle orchidee. Con oltre 800 generi e circa 28mila specie, le orchidee rappresentano infatti una delle famiglie vegetali di maggior successo che ha colonizzato quasi ogni habitat del pianeta avendo sviluppato un’incredibile varietà di forme.

Intanto Murabilia si prepara al ventennale. Saranno realizzati speciali tavoli tematici: piccole mostre gioiello che raccolgono in uno stesso spazio decine e decine di piante della stessa varietà. Fra le eccezionalità di quest’anno la selezione di varietà di rosa alimentare, le più gustose, profumate e ricche di aromi speziati. Oltre a queste anche i crisantemi alimentari da tutto il mondo, in una collezione multiforme e multicolore. Ma protagoniste saranno anche le lenticchie d’acqua, piante minuscole, che potrebbero rappresentare il cibo del futuro: utilizzate da Israele sono ricche di aminoacidi essenziali, polifenoli, Vitamina A e B, ferro e zinco, acido folico capaci, secondo gli studi condotti dall’Università Ben-Gurion del Negev di abbassare la glicemia nel sangue. Poi ancora: le piante vedette novità proposte dagli espositori, le piante innovative per l’orto specie insolite, esotiche e della tradizione, l’oro del pomodoro, raccolta di pomodori diversi per promuovere la conoscenza e la riscoperta di un prodotto non standardizzato per chi ama i sapori veri.