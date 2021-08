Civica Massarosa: “Candidatura Bigongiari è un favore alla sinistra”

La lista Civica Massarosa non ha dubbi rispetto alla notizia della scesa in campo dell’ex assessore della giunta Larini Carlo Bigongiari per le prossime amministrative: “La sua candidatura o auto-candidatura – commenta la coordinatrice di Civica Massarosa Serena Simi – favorisce solo la sinistra e Simona Barsotti. Di questo deve essere consapevole chi deciderà di proseguire su questa strada”.

Civica torna a ribadire invece la necessità di non vanificare quanto fatto in questi due anni e su questo invita a riflettere il centrodestra: “Abbiamo iniziato un difficile cammino di ricostruzione di un Comune disastrato e dissestato da anni di mala amministrazione – prosegue Serena Simi – tanto è stato fatto ma tanto ancora c’è da fare ed Alberto Coluccini ha dimostrato di poter garantire impegno e capacità per restituire ai cittadini di Massarosa un futuro di crescita e sviluppo. A far terminare l’esperienza di tutto il centrodestra finalmente unito dopo 10 anni nel 2019 intorno ad Alberto Coluccini, sono stati ancora una volta i singoli protagonisti di quella stessa politica che arriva da un passato ventennale, Dati, Ghiara, Angeli e che adesso si ripropone con la candidatura di Bigongiari, della stessa Barsotti a sinistra. I massarosesi meritano di lasciarsi alle spalle tutto questo, l’invito è di continuare a lavorare insieme per rimettere le cose sui giusti binari”.