Da Arpat ancora una promozione per il mare di Forte dei Marmi

Arpat ha promosso il mare di Forte dei Marmi.

Dopo l’ultima rilevazione dello stato delle acque di balneazione avvenuta lo scorso 9 agosto, l’Agenzia regionale protezione ambientale Toscana, e in particolare il servizio locale della Versilia ha rinnovato il parere positivo per il mare fortemarmino. Le 3 analisi, effettuate tramite prelievi nelle aree marine della città, la spiaggia attrezzata di Levante, la zona centrale di Forte dei Marmi e la Colonia marina del Comune di Seravezza, hanno infatti dato esito positivo, in tutte le loro parti.

I valori di enterococchi fecali ed escherichia coli risultano ampiamente sotto il range di legge.