Selezionato alla discoteca Don Carlos di Chiesina Uzzanese il gruppo delle 24 finaliste regionali del concorso di Miss Italia 2021 per la Toscana.

La manifestazione svoltasi martedì (10 agosto) è stata organizzata dall’agenzia Syriostar responsabile del concorso per la Toscana e la Liguria con la gentile partecipazione del ristorante Il Gallo di Montecatini Terme e si è svolta a porte chiuse senza la presenza del pubblico nel rispetto delle norme vigenti Covid-19.

La giuria tecnica che era presieduta dal signor Alessandro Fontanelli coordinatore parrucchieri stilisti nuovi look, era formata anche da Paolo Mazzei, fotografo professionista, Raffaello Zanieri, cantante, attore, presentatore e showman, dalla signora Sandra Pellegrini, casting expert e dalla signora Anna D’Angelo consulente d’immagine e stylist.

Al termine dello scrutinio finale del numeroso gruppo delle partecipanti provenienti da tutta la Toscana fra le 24 sono rimaste in corsa due 19enni lucchesi: Laura Sicca e Viola Ciollaro.

Le 24 finaliste regionali si contenderanno oltre al titolo di Miss Toscana, le 7 fasce regionali dei titoli satellite che darà loro il diritto di partecipare oltre che alla finale di Miss Toscana in programma per venerdì 3 settembre per la 39esima volta consecutiva a Casciana Terme anche alle prefinali nazionali.

Il programma delle finali dei titoli satellite sono programmate per stasera (12 agosto) in piazza della Repubblica a Poppi con l’elezione

di Miss Miluna Toscana; lunedì (16 agosto) in piazza delle Orchidee a Marina di Bibbona con elezione di Miss Cinema Toscana; sabato 21 agosto a Villa Sperling a Montepiano di Vernio con l’elezione di Miss Rocchetta Bellezza; domenica 29 agosto in piazza Risorgimento a Quarrata con l’elezione di Miss Sorriso Toscana; lunedì 30 agosto in piazza Gramsci a Castelfiorentino con l’elezione di Miss Be_Much Toscana; venerdì 3 settembre in piazza Garibaldi a Casciana Terme dove verranno elette Miss Sport Toscana, Miss Eleganza Toscana e Miss Toscana 2021.