È Claudio Chessa il segretario della sezione di Viareggio del nuovo sindacato dei carabinieri

Nella serata del 2 agosto dopo, dopo la riunione della segreteria mazionale del nuovo sindacato carabinieri, è stato nominato come segretario della sezione di Viareggio il brigadiere capo Claudio Chessa, in forza alla stazione di Marina di Pietrasanta.



“Ho accettato con entusiasmo – spiega Chessa -, l’associazione di cui faccio parte è stata riconosciuta con decreto del ministro della difesa del 29 luglio 2019. Onorato ed orgoglioso di tale incarico, ringrazio la segreteria nazionale per la fiducia espressami, è mia intenzione rappresentare al meglio i carabinieri della Versilia, nelle materie attualmente consentite dalla legge, essenzialmente riconducibili a tematiche legate al benessere del personale e per le materie trattate dai nostri uffici nazionali”.

“Il mio -aggiunge sarà uno spirito di collaborazione, è mia volontà infatti pormi a disposizione per qualsiasi informazione utile nel settore di mia competenza in virtù della mia ormai quasi trentennale esperienza al servizio dell’Arma dei carabinieri”.

L’associazione, che come noto, si prefigge lo scopo di tutelare ed assistere i militari dell’Arma in delicati settori quali diritti, legalità e pari opportunità, per assolvere i propri compiti istituzionali, si avvale di diverse articolazioni dedicate, tra cui: unn team di tutela legale e disciplinare, un ufficio di psicologia militare, un comitato di medicina legale e pensionistica e un dipartimento nazionale amministrativo.

Del sindacato fa parte il famoso capitano Ultimo, alias attuale colonnello Di Caprio.