Ferragosto, a Forte dei Marmi torna l’attesissimo ‘Concerto all’alba’

Domenica (15 agosto) per il quarto anno consecutivo, la musica accompagnerà le prime luci del mattino a Forte dei Marmi.

L’appuntamento con il Concerto all’Alba, promosso dall’assessorato alla cultura e al turismo del Comune insieme a Villa Bertelli, con il supporto della Compagnia della Vela e dell’associazione dei Pescatori del Pontile Caricatore ed in collaborazione con l’associazione Sentieri Musicali, è fissato alle 6 al pontile.

A far risuonare le note al sorgere del sole quest’anno è stata chiamata l’Orchestra Giovanile Toscana fondata nel 2019 e composta da strumentisti provenienti dai conservatori di tutta la Toscana. Il giovanissimo maestro Matteo Chimenti, cofondatore dell’orchestra dirigerà i musicisti in un repertorio che abbraccerà i brani più celebri della musica classica e operistica, da Mozart a Bach, Verdi, Mascagni, Offenbach, Bizet. I posti limitati non sono prenotabili e all’ingresso prima del concerto, verranno effettuati i controlli.

“Il concerto all’alba ormai è un punto fermo del Ferragosto fortemarmino – affermano il sindaco Bruno Murzi e il vicesindaco Graziella Polacci – e potendolo svolgere in totale sicurezza, grazie ai posti contingentati all’interno di una area delimitata e secondo le normative anticovid vigenti, quali l’obbligo per chi accede del green pass e della mascherina, siamo felici di poter offrire anche quest’anno alla città un evento così unico, quasi magico, in un luogo suggestivo come il Pontile. Inoltre grazie alla disponibilità dei nostri pescatori sarà offerta al termine della manifestazione la colazione monodose a tutti i presenti”.

Questo però sarà un Ferragosto doppiamente speciale per la comunità di Forte dei Marmi perché al temine dell’evento, l’amministrazione comunale ha programmato la cerimonia di di intitolazione della Piazza antistante il Pontile, a Vittorio Cardini, sindaco di Forte dei Marmi dal 1993 al 1997, scomparso nel 2017, un uomo dagli alti valori civili e umani.

“Abbiamo volutamente scelto, in accordo con la sua famiglia, proprio questa giornata di festa – sottolinea il sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi – in cui la nostra cittadina è al culmine della sua stagione turistica, per rendere omaggio ad un personaggio che è stato capace di rappresentare al meglio di un vissuto storico e sociale che l’amministrazione intende recuperare, al fine di permettere al paese di conservare la propria identità locale. Vittorio Cardini ha rappresentato infatti un punto di riferimento per tutta la comunità non solo per le capacità imprenditoriali ma soprattutto per quelle umani e sociali”.