L’arca di Noè, torna la festa paesana: tra le specialità lo stinco al barolo

Torna per la seconda edizione la festa L’arca di Noè organizzata dalla parrocchia di Camigliano nei locali della sagra del tordello di Segromigno in Monte, in via delle Selvette 300.

La festa partirà domani (13 agosto) e andrà avanti fino a domenica (15 agosto) per poi riprendere nei weekend fino alla fine del mese, dal 20 al 22 agosto e dal 27 al 29 agosto. Tra le specialità in tavola dalle 19 lo stinco al barolo. Sono 600 i posti all’aperto, per accedere è possibile prenotare ai numeri 3472509555, 3332752578 o 3336348358.