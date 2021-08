Pietrasanta, stop alle auto in piazza Carducci e senso unico alternato in via dei Caduti

Stop alle auto in piazza Carducci. La nuova piazza sarà pedonale per tre weekend serali, a partire da domani (13 agosto). Un primo esperimento voluto dall’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti per valorizzare al massimo la funzionalità in chiave di mobilità, visibilità, accoglienza e sicurezza della nuova piazza. Le auto e tutti gli altri mezzi, ad eccezione di quelli di emergenza, saranno ‘banditi’ da piazza Carducci dalle 20 alle 02 nei giorni 13, 14 e 15, 20, 21, 22 e 27, 28, 29 agosto. La chiusura al traffico consentirà a residenti, turisti ed avventori di godere appieno della riqualificazione della piazza che esalta la presenza della Rocca Arrighina e della fontana del Bichi: elementi storici, architettonici ed anche scenici oggi magnificati da un progetto illuminotecnico su misura e dall’intervento complessivo di riqualificazione.

“La moderna visione con cui è stata realizzata piazza Carducci ci consente oggi di sfruttare appieno tutta la sua ampiezza trasformando uno spazio urbano che prevede anche il transito di auto, in uno spazio ad uso esclusivo dei pedoni – spiega Andrea Cosci, assessore alla polizia municipale – Queste prime chiusure al traffico ci consentiranno di fare le prime valutazioni, analizzare un contesto nuovo e se necessario prendere ulteriori misure per rendere viabilità e pedonalizzazione ancora più funzionali”.

Oltre al divieto di transito in piazza Carducci, sarà istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico in via Caduti nei Lager Nazisti nel tratto compreso tra l’entrata dell’area destinata all’ex mercato comunale e la strada discendente da via Oberdan che fiancheggia lato sud l’area Lotti. Per assecondare questa novità sul fronte della viabilità, l’amministrazione comunale ha ingaggiato personale per orientare gli avventori alle aree di parcheggio. “Il personale – conclude Cosci – sarà dislocato nei punti strategici con compiti di orientamento, controllo ed informativo”.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina ufficiale www.facebook.com/comunedi.pietrasanta?fref=ts