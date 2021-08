Ripartire Festival, sarà Dardust il primo ospite a salire sul palco del Foro Boario

Annunciato il primo big ospite di Ripartire Festival, in programma al Foro Boario dal 26 al 29 agosto. Sarà Dardust a portare il suo Storm and Drugs nella giornata dedicata al tema ambientale.

Il musicista di Ascoli Piceno porterà sul palco una performance articolata in due atti, sulla base dell’ultimo album Storm and Drugs, primo progetto italiano di musica strumentale capace di unire il mondo pianistico minimalista all’attuale immaginario elettronico di matrice Nord Europea. Il primo atto, ‘Storm’, più intimo e dal taglio teatrale, riprende la poetica e l’immaginario dello sturm und drang settecentesco in ogni aspetto visivo; il secondo, ‘Drugs’, attinge alla parte più electro.

Il concerto di Dardust si inserisce nella seconda giornata del Festival, quella di venerdì 27 agosto, che sarà dedicata interamente al tema ambientale declinato in prospettiva futura: l’ambiente, dunque, non solo come problema presente e urgente per l’umanità nel suo complesso, ma anche come opportunità per sviluppare lavoro e nuove professionalità. A partire dal pomeriggio alle 17,30 sarà possibile partecipare ad alcuni workshop organizzati e diretti dalle associazioni che hanno risposto all’appello, alle 19 talk con vari ospiti. La sera, a partire dalle 21,30, grande show con il primo big del festival Ripartire.

“Abbiamo costruito questo festival – spiega il consigliere con delega alle politiche giovanili Daniele Bianucci – cercando di aderire più possibile alle esigenze manifestate dai giovani del territorio e realizzando un mix fra approfondimenti, workshop e musica, proprio per permettere a tutti di trovare il proprio spazio e la propria chiave di lettura su alcuni grandi temi di interesse. Lo scopo, dichiarato fin dal nome del festival, è quello di sostenere una ripartenza facendo leva proprio sul protagonismo dei giovani, che sono stati fra i più colpiti dalla pandemia in termini di socialità”.

L’ingresso al festival Ripartire è libero, ma è necessario avere il green pass, utilizzare la mascherina e rispettare le distanze di sicurezza. Per rendere più spedite le operazioni di ingresso ai talk, ai workshop e ai concerti è consigliata la prenotazione su www.tocket.org. Per informazioni consultare la pagina Facebook e Instagram di Ripartire Festival.