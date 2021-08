Sicurezza stradale, convenzione tra Provincia e Comune di Capannori per il telelaser

Unire le forze per il controllo della circolazione, in modo da garantire la sicurezza stradale di chi transita sulle strade provinciali. È questo l’obiettivo della convenzione firmata dal Comune di Capannori e dalla Provincia di Lucca.

Dopo la riforma delle Province, infatti, l’ente di palazzo Ducale si è messo a disposizione dei Comuni con la propria strumentazione, per collaborare con loro per quanto concerne il controllo delle strade: negli anni scorsi, il Comune di Massarosa aveva stipulato un accordo analogo per la viabilità di propria competenza. Adesso è l’amministrazione comunale di Capannori che ha fatto richiesta di un sofisticato strumento di rilevazione veicolare – il telelaser – e la Provincia glielo affida per un anno. Le sanzioni che saranno elevate in questo periodo saranno ripartite a norma del codice della strada tra Comune e Provincia, rispettivamente a compensazione dei costi del personale e a supporto delle spese di manutenzione della viabilità.

“La convenzione è più di un atto formale – commenta il consigliere provinciale Andrea Bonfanti –: oltre a confermare quel ruolo sempre più accentuato di ‘Casa dei Comuni’ della Provincia, che mette a disposizione degli altri enti le proprie dotazioni, considerando uno spettro più ampio, ci permette di incrementare una conoscenza trasversale dei controlli che vengono effettuati dai vari corpi di polizia locale, cosa questa che permetterà di razionalizzare e distribuire la presenza degli agenti sul territorio”.

“Ritengo molto importante questa collaborazione venutasi a creare tra il nostro ente e la Provincia di Lucca, che ringrazio, perché ci consente di poter disporre di una strumentazione altamente tecnologica ed efficace per il controllo stradale, in particolare per quanto riguarda la velocità, al fine di assicurare maggiore sicurezza sul nostro territorio – afferma l’assessora alla sicurezza urbana del Comune di Capannori, Lucia Micheli -. Una collaborazione che proseguirà per creare insieme un percorso di automatizzazione e digitalizzazione degli iter sanzionatori, che porterà benefici sia agli enti che ai cittadini”.

I due enti, infatti, si prefiggono anche un altro obiettivo, più a lungo termine: creare un cammino comune nel percorso di automatizzazione e digitalizzazione degli iter sanzionatori, secondo un metodo che la Provincia vorrebbe testare in vari ambiti. “Avere sistemi digitali integrati su base territoriale – conclude Bonfanti –, infatti, permetterebbe di avere numerosi vantaggi, tra i quali, ovviamente, l’abbassamento dei costi, ma anche la possibilità di proporre ai cittadini una piattaforma unificata, cosa questa che la renderebbe molto più fruibile per tutti”.