Verso il voto a Massarosa, la Lega plaude all’ipotesi della candidatura di Carlo Bigongiari

“Non possiamo che guardare con molto favore alla discesa in campo di Carlo Bigongiari”. Così il commissario provinciale della Lega Riccardo Cavirani in vista dell’appuntamento con le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre.



“Un professionista stimato – dice – con esperienza all’interno della macchina comunale, con la conoscenze dei problemi e delle opportunità e con un fortissimo attaccamento a Massarosa. Una figura che può rappresentare al meglio la sintesi tra passato e futuro lavorando in sinergia con tutte le forze in campo alternative a chi non ha fatto negli anni il bene del Comune. Sappiamo quali disastri ha portato l’amministrazione di centrosinistra che propone come sindaco proprio una delle figure che sono causa dello stato attuale del Comune e non possiamo permetterci di consegnare nelle mani sbagliate il territorio e la nostra gente, rischiando definitivamente il baratro con chi chi negli anni passati ha portato solo debiti e causato i conseguenti disservizi”.

“Per fare questo serve il contributo di tutti – conclude il commissario provinciale – Non solo dei partiti ma anche delle forze civiche che sono ben radicate nella comunità. Un tessuto sociale che chiede a gran voce un’amministrazione capace e in grado di dialogare che porti la serenità all’interno delle istituzioni e lavori per il bene di tutti. Sono convinto che il centrodestra compatto arriverà ad una sintesi definitiva nei prossimi giorni e che il buonsenso prevarrà sulle imposizioni o le indicazioni dall’alto. È il momento di fare squadra e di mettere davanti ad ogni cosa il bene di Massarosa, abbiamo una possibilità unica e non dobbiamo farcela scappare. La Lega raccoglie questa sfida e sarà presente con il suo simbolo e la sua gente per dare speranza e prospettiva ad un comune che ha bisogno del buonsenso e del lavoro da parte di tutti per ripartire e tornare centrale in Versilia e in tutta la provincia di Lucca”.