Villa Paolina si riapre alla musica con il quartetto ‘Dulce in Corde’

Musica dolce, musica delle corde, musica del cuore. Quello di Dulce in corde, il quartetto nato dal piacere di fare musica insieme e dall’amore per la formazione da camera, che questo venerdì (13 agosto) alle 21,15 si esibirà nella cornice di Villa Paolina per la rassegna I Concerti del Festival Puccini a Villa Paolina.

Dal latino ‘dolcezza nel cuore’, Dulce in corde gioca sull’equivoco della parola ‘corde’, cuore, a richiamare le corde degli strumenti. Dolcezza, quindi, del cuore riflessa nella dolcezza del suono. Quello dell’ensemble formato dalle violiniste Da Won Ghang, Marina del Fava, Elisa Barsella e dalla violoncellista Rachele Nucci. Quattro giovani talenti dell’Orchestra del Festival Puccini, selezionati nel 2020 per aderire alla rete Le Dimore del Quartetto.

Il programma della serata nel giardino di Villa Paolina propone all’affezionato pubblico della rassegna I concerti di Villa Paolina la musica di Ludwig van Beethoven, Quartetto per archi n. 6 in si bemolle maggiore, op. 18. Introduce Daniele Maffei.

Ingresso 10 euro per posto unico. Prenotazioni al numero 0584.359322