Sicurezza nei luoghi di lavoro, azienda ricerca ingegnere

Synergie Italia Agenzia per il lavoro Spa con la sua filiale di Porcari ricerca per una strutturata realtà operante nella consulenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ambiente, prevenzione incendi e redazione modelli organizzativi un/una ingegnere edile/civile/ambientale.

La risorsa sarà inserita all’interno del team aziendale e si occuperà di consulenza aziendale, creando le basi per pianificare una vera strategia di intervento, costruita sulle specificità del cliente, assistendo l’azienda attraverso tutti i processi necessari.

I candidati ideali sono in possesso dei seguenti requisiti:

Laurea in ingegneria edile/civile/ambientale

Corso prevenzione antincendi

Esperienza in ruoli di consulenza in ambito di sicurezza sui luoghi di lavoro

Completano il profilo ottime doti comunicative e di problem solving

Luogo di lavoro: Viareggio

Si offre contratto inziale di sei mesi con prospettive di inserimento a tempo indeterminato all’interno dell’azienda cliente.

I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l’informativa privacy ex articolo 13 del Regolamento (Ue) 2016/679 sul sito web.

Aut. Min. Prot. N. 1207 – SG del 16/12/2004