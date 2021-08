Il 17 agosto (alle 21.15) sul palcoscenico del Gran teatro all’aperto Giacomo Puccini di Torre del Lago lo spettacolo che vedrà protagonisti Giò di Tonno, Vittorio Matteucci, Graziano Galatone, e con loro il meglio del musical e delle colonne sonore di tutti i tempi.

L’evento Musicall si inserisce nel cartellone di Estate leggerissima, rassegna che aggiunge arte e bellezza alla Città di Viareggio. Tre grandi voci accompagnate dall’Orchestra ritmico sinfonica italiana, diretta dal maestro Diego Basso, per un’estate di ripartenza, quella del 2021, da vivere con accortezza nei luoghi di cultura, ma anche con leggerezza, la stessa – quest’ultima – portata sul palco del Gran Teatro all’aperto Giacomo Puccini da artisti che da anni riscuotono successi ovunque.

Musicall prende come un abbraccio il pubblico muovendosi tra le colonne sonore di film immortali, opere che appartengono alla cultura di tutti noi: dalle atmosfere di West side story a quelle di Moulin rouge, da quelle de Il postino a quelle di Romeo e Giulietta, da Jesus Christ Superstar a Nuovo cinema paradiso. Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci, Graziano Galatone interpretano con uno stile del tutto personale colonne sonore che hanno cadenzato e cadenzano la nostra cultura, il nostro tempo. Aneddoti e racconti di vite vissute sui palchi di tutto il mondo ma anche fuori scena nei tantissimi tour condivisi assieme.

“Dopo questo silenzio assordante avevo un bisogno vitale di tornare alla musica condividendone l’amore con una gioia ed una leggerezza quasi dimenticate. Non potevo sperare di meglio che farlo con due grandi artisti, amici fraterni. Finalmente di nuovo insieme, protagonisti in teatro di un concerto appassionante come un film”, dichiara Giò Di Tonno.

“Un progetto – prosegue Galatone – che aggrega in un unico grande abbraccio i ricordi e le vite dei tre artisti sul palco, uniti nella vita da un’amicizia partita da Notre Dame de Paris, spettacolo che li ha fatti conoscere al grande pubblico e grazie al quale loro stessi si sono conosciuti. Notre Dame è stato l’inizio di una grande avventura insieme, che oggi ci ha portato a realizzare un progetto che da tanto tempo sognavo, uno spettacolo unico nel suo genere che ci vede protagonisti in un viaggio nella musica che più amiamo”.

Un viaggio tra teatro e musica, che spazia da La dolce vita di Federico Fellini a Notre Dame de Paris con le musiche di Riccardo Cocciante.

Per acquisto biglietti 0584 359322

Si ricorda che a partire dal 6 agosto, in attuazione del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, è richiesto a tutti gli spettatori del Festival Puccini di esibire agli ingressi del teatro, oltre al biglietto, il certificato verde o green pass.