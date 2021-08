Il vescovo Giulietti ospite al talk show al Real Collegio

Si avvicina un’altra settimana di eventi al Real Collegio. Lunedì (16 agosto) alle 21 si tiene il talk show di Paolo Mandoli, approfondimento giornalistico condotto dal giornalista che ospita noti personaggi del mondo della politica, dell’arte e della cultura lucchese e non, l’ospite di questa settimana è monsignor Paolo Giulietti, vescovo di Lucca. La serata inizia alle 21 ed è ad ingresso gratuito, per info e prenotazioni: realcollegioestate@gmail.com

Il titolo dell’incontro è 1991 – 2021 Volontariato una Capitale e un Patrono. Partecipano oltre al vescovo Aldo Intaschi, tesoriere della Confederazione Misericordie d’Italia; Gabriele Brunini, consigliere della Confederazione Misericordie d’Italia; Selene Pera referente del sito internet www.mariapiabertolucci.it e don Luigi Bertolucci parroco di San Giovanni Bosco a Viareggio.

L’incontro inizia alle 21,15. Si accede al chiostro Santa Caterina passando dall’ingresso nella piazzetta al lato di via della Cavallerizza, di fronte al civico 41. È necessario presentarsi 10-15 minuti prima per le procedure anti contagio: misurazione della temperatura e registrazione dei presenti. E’ richiesta, come per tutti gli eventi, la certificazione covid19 (green pass) che viene rilasciata a chi è vaccinato almeno con la prima dose da 15 giorni, a chi è guarito dalla covid19, oppure a chi ha fatto un test molecolare/antigenico risultato negativo nelle 48 ore precedenti.

Il 18 agosto, mercoledì, è la volta di un doppio appuntamento.

Alle 18 del tardo pomeriggio si terrà la presentazione del libro Poesie di Arianna Baldoni, edito da Pacini Fazzi. Dalla prefazione leggiamo che il libro “forse è un riassunto del tempo che si cancella, là dove il candore delle colombe muta in astuzia (Franco Fortini), dove la leggerezza del verso disegna ghirigori che la mano ignora e sfida la leggerezza della seta della pinna nobilis. Ma possiamo continuare a chiamare poesia questo oggetto causa del desiderio? Arianna Baldoni lo sa bene, gli anacronismi – queste erranze ontologiche del senso – proteggono dalla nostalgia e dalle paure. Accompagnano le derive e le metamorfosi”.

Dopo il tramonto alle 21, si terrà lo spettacolo intitolato: A pezzi e bocconi. Una serie di testi comici, recitati e letti, di teatro d’autore, riadattati da Ugo e Agnese Manzini. Lo spettacolo vede in scena sia i componenti della Compagnia Teatro Giovani di Lucca (con quarantatre anni di ininterrotta attività) che gli allievi del Laboratorio Teatrale ADA (Art&Danza Arabesque) di Lucca. “La pandemia ci ha lasciato un po’ depressi, insicuri e ci ha disabituato all’andare a teatro. Noi, nell’impossibilità di montare uno spettacolo siamo riusciti, a pezzi e bocconi, a mettere insieme le forze per ricominciare E abbiamo scelto di farlo ridendo”.

Alla serata parteciperanno gli attori Ugo Manzini, Agnese Manzini, Alessandro Dinelli, Raffaella De Salvi, Laura Favilla e Nicola Fanucchi.

L’evento è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti ed inizia alle 21, per info e prenotazioni rivolgersi al numero: 3407813804

La sera di giovedì (19 agosto) va in scena la 17esima edizione del festival Lucca Jazz Donna. Questo nuovo entusiasmante progetto, si basa sull’incontro tra Sophia Tomelleri astro nascente del sax tenore e vincitrice del Premio Massimo Urbani 2020, Caterina Crucitti nuovo talento del basso con prestigiose collaborazioni come gli Area project di Patrizio Fariselli, Tony Arco batterista dalla luminosa carriera con tante esperienze importanti alle spalle, e Riccardo Fassi, uno dei più interessanti pianisti-compositori del jazz italiano, e fondatore della Tankio Band.

La musica del quartetto si basa sulle intriganti composizioni di Riccardo Fassi; un insieme di idee inedite e personalissime, trovate e colpi di scena all’insegna dell’originalità che da tempo caratterizza la produzione del pianista-compositore.

L’evento è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti ed inizia alle 21.

Per info e prenotazioni potete rivolgervi al numero 3280628802 o scrivere una mail a: prenotazioniluccajazz@gmail.com

La settimana si conclude la domenica 22 agosto con la presentazione del libro Per sempre e comunque di Aldo Gottardo edito dalla Carmignani Editrice.

“Ivan è un adolescente solitario costretto a cambiare città a causa del lavoro del padre. Il nuovo ambiente si manifesta in tutta la sua straordinaria e misteriosa potenza. Una porta, nascosta nella penombra della grande casa di “Riva Verde”, lo conduce in un mondo sotterraneo e inimmaginabile. Comincia, quindi, un viaggio fantastico nel “mondo di sotto” in cui i richiami al “mondo di sopra” appaiono invertiti, capovolti e lontani. Compagna di avventure è Nicoletta, nuova amica di scuola, che sprona e guida Ivan in questo viaggio dai tratti onirici.”

L’evento è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti ed inizia alle 21.