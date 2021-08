Marlia, a settembre parte la progettazione per riqualificare via Paolinelli

Partirà il prossimo settembre la progettazione per la riqualificazione di via Paolinelli a Marlia.

Un’arteria centrale e importante per la più popolosa frazione del territorio, dove sono presenti molte attività commerciali, che l’amministrazione Menesini vuole rendere più bella, decorosa e meglio fruibile da pedoni e ciclisti, quindi più a misura di cittadino. L’idea è quella di risistemare completamente i marciapiedi, implementare e rendere più moderna la pubblica illuminazione e installare elementi di arredo urbano e di verde.

Accanto a tutto questo si prevede di realizzare un percorso ciclopedonale che colleghi via Paolinelli alla pista ciclo pedonale di Lammari.

“E’ nostra intenzione riqualificare e valorizzare via Paolinelli, una viabilità importante sede di molti negozi situata nel cuore di Marlia, per farne una ‘via dello shopping’, curata ed elegante, il ‘salotto’ della frazione – spiega l’assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo -. A settembre quindi daremo il via alla progettazione dell’opera di riqualificazione con cui vogliamo risistemare completamente i marciapiedi, implementare e migliorare la pubblica illuminazione installando lampioni di nuova generazione a led, oltre ad inserire elementi di arredo urbano come panchine e cestini porta rifiuti, e di verde. Un’opera che vogliamo condividere con residenti e commercianti. Per questo entro la fine dell’anno il progetto sarà presentato con un incontro pubblico. La riqualificazione di via Paolinelli va ad inserirsi in un progetto più ampio di valorizzazione della frazione di Marlia, dove è in programma anche la realizzazione di un grande parco pubblico nella zona compresa fra via della Chiesa, via di Cortinella e via dei Biccelli nell’ambito di un piano attuativo. L’obiettivo è dare un nuovo volto a Marlia affinchè da frazione principalmente di attraversamento diventi sempre più un luogo dove recarsi per fare acquisti, passeggiare e trascorrere il tempo libero in una bella area verde”.