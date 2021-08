Puccini incontra Mascagni a villa Paolina

Lunedì (16 agosto) alle 21,15 Puccini incontra Mascagni a Viareggio: dalla collaborazione tra le due istituzioni toscane Puccini Festival e Mascagni Festival un Concerto nel Giardino di Villa Paolina che vede protagonisti gli artisti della Mascagni Academy.

In un momento storico in cui il distanziamento fa parte della vita sociale di tutti noi, compito del mondo della cultura è anche quello di non creare distanza tra le arti, e tra esse e il pubblico. Come in un abbraccio ideale nasce nella 67esima edizione del Festival Puccini un evento in collaborazione con il Festival Mascagni: una forte sinergia che trova nell’attenzione al territorio – culla e humus di due dei più grandi rappresentanti della musica italiana di tutti i tempi – e alla sua cultura il medesimo punto di avvio e meta.

Uno sguardo aperto e attento ai giovani è poi ciò che unisce i due Festival: scoprire, valorizzare, far crescere i giovani talenti delle Academy del Festival Puccini e del Mascagni Festival per creare nuovi ponti umani e professionali tra talenti acclamati e riconosciuti in tutto il mondo – come Giacomo Puccini e Pietro Mascagni – e giovani artisti.

I solisti della Mascagni Academy percorreranno per il pubblico di Villa Paolina la vita e le opere di Pietro Mascagni in una coinvolgente pièce teatrale: le vicende umane, sentimentali, professionali ed artistiche del compositore livornese si intrecceranno con le sue composizioni, dal capolavoro Cavalleria rusticana alla sua ultima opera Nerone, passando dal simbolismo floreale di Iris al decadentismo, con i tumultuosi rapporti con Gabriele D’Annunzio e gli altri grandi personaggi del suo tempo.

Giacomo Puccini e Pietro Mascagni conservarono nel corso della loro vita e delle rispettive carriere il ricordo e le influenze che, negli anni giovanili, contribuirono a regalarli alla storia. Influssi e suggestioni che nel Giardino di Villa Paolina riecheggeranno con le voci dei giovani talenti della Mascagni Academy.

Protagonisti del concerto i solisti della Mascagni Academy: i soprano Maria Luisa Lattante e Francesca Maionchi, il tenore Enrico Terrone ed il baritono Luca Bruno; voci narranti Anna Arbore e Fabio Favilli, accompagnati al pianoforte da Angela Panieri.