È stata inaugurata solamente dieci giorni fa, ma Terrazza Versilia si annovera già tra i punti di ritrovo più cool della Versilia. Il nuovo ristorante-pizzeria, a Tonfano, che si trova nell’immobile comunale con spettacolare vista sul mare e pontile un tempo ospitante l’Incanto, sta già facendo parlare di sé.

Dopo un weekend di ferragosto che ha registrato un gran numero di presenze, il locale gestito dalla società Little Italy ha in programma per domani sera (17 agosto) dalle 19,30 un aperi-degustazione con prodotti di prima qualità, dalle pizze gourmet, alle tartare, fino alla raffinata proposta di formaggi e salumi di alta qualità, il tutto accompagnato da un’esclusiva selezione di cocktail ed etichette per meglio assaporare le proposte della degustazione al tramonto.

Foto 2 di 2



La serata, organizzata in collaborazione con Moda Modè, prevede l’intrattenimento musicale del dj Stefano Natali che ripercorrerà i grandi successi di ieri e di oggi sulla meravigliosa terrazza di Marina di Pietrasanta.

Per prenotazioni 0584.344101