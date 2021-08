Matteo Renzi torna sul palco del Caffè della Versiliana

Matteo Renzi torna al Caffè della Versiliana. Domani (17 agosto) il leader di Italia Viva alle 18,30 sarà di nuovo ospite del celebre talk show di Marina di Pietrasanta, intervistato dal giornalista e autore televisivo Massimiliano Lenzi.

Tra i politici più discussi nell’Italia degli ultimi anni, Renzi presenterà il suo ultimo libro Controcorrente edito da Piemme in cui racconta la genesi, le riflessioni e le motivazioni che lo hanno spinto a innescare la crisi di governo dell’inizio 2021. Ma l’incontro con Renzi al Caffè della Versiliana sarà anche l’occasione per parlare dei grandi temi dell’attualità politica a cominciare dal ritiro occidentale dall’Afghanistan, dei soldi del Recovery, passando per la vicenda del sottosegretario leghista Claudio Durigon e le novità del green pass.

L’incontro, promosso da Fondazione Versiliana in collaborazione con il Comune di Pietrasanta, è a ingresso libero e sarà trasmesso in diretta streaming sulle pagine facebook La Versiliana e Comune di Pietrasanta e saranno in onda anche su Noi Tv, Tv Parma, Tele Etruria, Umbria Tv e Toscana TV.

Per accedere all’incontro sarà necessario il green pass.