Mont’Alfonso sotto le stelle, sul palco il rapper torinese Willie Peyote

Willie Peyote ha rimodellato gli stilemi del rap attraverso un approccio cantautorale. Il Mai Dire Mai Tourdegradabile che lo porta giovedì (19 agosto) alla Fortezza di Mont’Alfonso alle 21,15 a Castelnuovo di Garfagnana nell’ambito del festival Mont’Alfonso sotto le stelle, prende il nome dal brano che ha presentato al Festival di Sanremo e che ha regalato al rapper torinese il premio della critica Mia Martini.

Willie Peyote sarà accompagnato dalla All Done band formata da Luca Romeo (basso), Dario Panza (batteria), Daniel Bestonzo (tastiere synth) e Enrico Allavena (trombone) che lavorano da tempo accanto al rapper e cantatore torinese.

Con 5 album all’attivo, Willie Peyote ha ottenuto sempre più consensi da parte del pubblico ma anche della critica, che anche in occasione degli ascolti dei brani in gara al festival ha lodato la sua capacità di fondere l’energia e la padronanza tecnica della musica rap con testi che guardano alla canzone d’autore per come affrontano le tematiche sociali e attuali, il tutto con un’ironia tagliente.

Dopo la firma con Virgin Records/Universal Music Italia e la pubblicazione del suo ultimo disco Iodegradabile, album che ha debuttato nella Top5 dei dischi più venduti e ascoltati in Italia e da cui sono stati estratti i singoli La tua futura ex moglie – certificato disco d’oro con ottimi risultati sia in digitale che in radio, Quando nessuno ti vede e Semaforo, e del singolo con la star internazionale del reggae Shaggy Algoritmo (tra i più programmati dalle radio la scorsa estate), Willie Peyote ha chiuso il 2020 con l’uscita del brano inedito La depressione è un periodo dell’anno, una fotografia amara di questo periodo di difficoltà, raccontata con i modi e i toni di chi ha fatto dell’accusa sociale e della descrizione della nostra società uno dei capisaldi del suo lavoro artistico.

Il 2021 si è invece aperto con la partecipazione al Festival di Sanremo con Mai dire mai (La locura), certificato platino. Il tour è organizzato da Magellano Concerti. Radio Deejay è la radio partner ufficiale del tour.

I biglietti – posti numerati a 28,75 e 20,70 euro – sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it e nei punti Boxoffice Toscana. A Castelnuovo di Garfagnana prevendite alla Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana (piazza delle Erbe, telefono 0583 641007; orario giorni feriali 9,30/12,30 – 15,30/18,30; domenica e festivi: 10/12,30 – 16/17,30) e Fidelity Tours (via Baccanelle 7/a – orario giorni feriali 9/13). Biglietti disponibili anche la sera dello spettacolo, dalle 19, alla biglietteria della Fortezza. Info biglietteria solo il giorno di spettacolo telefono 334.6167210, dalle 18,45.

La serata si svolgerà nel pieno rispetto delle disposizioni anti-Covid. Per accedere allo spettacolo occorre presentare all’ingresso il green pass o il tampone negativo (effettuato entro 48 ore), oltre a un documento d’identità. In assenza delle certificazioni non sarà possibile accedere e non si potrà richiedere il rimborso del biglietto.

Chi ancora non in possesso del green pass, potrà eseguire un tampone rapido nella struttura mobile allestita nella zona stadio (via Valmaira) a Castelnuovo, e da lì, in caso di esito negativo, accedere al bus-navetta che lo porterà alla Fortezza o usufruire del parcheggio gratuito della Fortezza (a 600 metri dall’ingresso). La struttura mobile per il tampone rapido è a pochi metri dal parcheggio riservato ai portatori di handicap che, ricordiamo, hanno un servizio bus navetta dedicato con assistenza.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Farmacia Gaddi. I tamponi verranno eseguiti dalle 18 alle 20,30 a un prezzo calmierato di 15/8 euro. È necessario prenotarsi inviando un messaggio WhatsApp al numero 333.4548384.

I portatori di handicap possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l’evento ed entrare con un accompagnatore, a cui è concesso ingresso gratuito. I biglietti sono reperibili esclusivamente presso il punto vendita Pro Loco di Piazza delle Erbe a Castelnuovo di Garfagnana (0583.641007). Si sconsiglia fortemente l’acquisto di un biglietto generico. Per la Fortezza di Mont’Alfonso, i portatori di handicap hanno un parcheggio riservato a piazzale C. Chiappini e un servizio bus navetta dedicato, con assistenza. Info e prenotazioni presso la Pro Loco di Piazza delle Erbe a Castelnuovo di Garfagnana (telefono 0583 641007).

In occasione degli spettacoli alla Fortezza di Mont’Alfonso, sono disponibili i parcheggi gratuiti della Fortezza (a 600 metri dall’ingresso) e di piazzale C. Chiappini a Castelnuovo di Garfagnana (zona impianti sportivi, si accede da via Valmaira, chi utilizza il navigatore deve impostare via Valmaira come destinazione). Dai parcheggi di piazzale C. Chiappini è in funzione dalle 18 un servizio bus navetta da/per la Fortezza di Mont’Alfonso, frequenza 15 minuti: è previsto il contributo di un euro a persona, i fondi saranno destinati a progetti di assistenza e solidarietà a cura delle associazioni di volontariato di Castelnuovo di Garfagnana.

Tutte le indicazioni su come raggiungere la fortezza sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it.

Info tel. 0583.641007 e 334.6167210 (dalle 18,45, nei giorni di spettacolo) – www.montalfonsoestate.it – www.turismo.garfagnana.eu http://www.castelnuovogarfagnana.org