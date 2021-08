Dalla Provincia le info sulle opportunità dall’Ue ai Comuni

L’Unione Europea è ancora più vicina a Lucca, grazie a un nuovo strumento messo a punto dalla Provincia e a disposizione delle amministrazioni locali per essere sempre informate sulle varie opportunità e i progetti varati dalla Ue.

“Con questo strumento – commenta il presidente della Provincia, Luca Menesini – l’ente di Palazzo Ducale conferma il sempre più forte ruolo di ‘Casa dei Comuni’, e consolidando una funzione di primo piano a livello nazionale sui temi della progettazione europea che, grazie all’eccellente qualità progettuale dei nostri uffici, ha consentito di attrarre, negli anni, decine di migliaia di euro, permettendo alle nostre comunità di realizzare importanti risultati in campo ambientale, culturale, turistico, scolastico e infrastrutturale. Impegno che oggi assume ancora più importanza a fronte della partita del Recovery Plan e dell’attuazione a livello locale delle proposte collegate al Pnrr».

Il servizio di newsletter: come funziona e cosa offre – In considerazione del ruolo di coordinamento che la Provincia riveste per quello che concerne la progettazione e il supporto di finanziamenti europei per i Comuni, è stato avviato un servizio periodico di ‘allerta bandi’, pensato proprio per informare tutte le amministrazioni locali sulle varie opportunità di finanziamento.

La newsletter avrà cadenza quindicinale e sarà inviata ai referenti politici e tecnici delle amministrazioni comunali e delle tre Unioni dei Comuni presenti sul territorio.

La Provincia, attraverso l’Ufficio Servizio Europa di Area vasta, provvederà a monitorare settimanalmente le opportunità di bandi di finanziamento presenti sui diversi siti istituzionali. selezionando quelli più adatti ai comuni.

Dei bandi selezionati sarà fatta, per ciascuno, una scheda di sintesi che conterrà gli specifici link di collegamento del bando e degli eventuali allegati.

All’interno di ogni singola opportunità saranno dettagliate alcune informazioni ritenute importanti per un’eventuale interesse da parte delle amministrazioni: l’oggetto del bando, la data di pubblicazione e la data di scadenza dell’avviso; i soggetti beneficiari; gli interventi finanziati; la fonte del finanziamento; il link di riferimento e gli eventuali allegati.

La Provincia, con il suo Ufficio Servizio Europa di Area vasta, è disponibile per attività di supporto tecnico/progettuale e di coordinamento, collaborando attivamente con le singole amministrazioni per la candidatura e il monitoraggio di possibili interventi rite