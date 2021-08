Matteo Salvini ospite al Caffè della Versiliana

Il Caffè de La Versiliana torna a confermarsi tribuna estiva prediletta dai leader politici e a conquistare ancora una volta l’ attenzione mediatica in questa bollente settimana di ferragosto. Dopo aver ospitato sul palco del suo celebre Caffè, Franco Gabrielli, Antonio Tajani e Matteo Renzi (ospite questo pomeriggio) , il talk show promosso dalla Fondazione Versiliana in collaborazione con il Comune di Pietrasanta, avrà ancora lo sguardo puntato delle telecamere dei più importanti media nazionali per l’incontro in programma domani (18 agosto) alle 18,30. Ospite della Fondazione Versiliana sarà infatti Matteo Salvini per l’incontro che eccezionalmente e con l’intento di garantire la più ampia sicurezza vista la forte affluenza di pubblico prevista, si svolgerà presso il Teatro della Versiliana (adiacente al canonico spazio degli incontri, sempre all’indirizzo Viale Morin, 16 Marina di Pietrasanta).

Il senatore e segretario federale Lega sarà intervistato per l’occasione da Alessandro Sallusti, direttore di Libero. Sul palco della Versiliana Matteo Salvini porterà il suo punto di vista sui grandi temi dell’attualità politica del nostro Paese a partire del Recovery alle riforme, alle scelte del governo Draghi con uno sguardo particolare anche alla crisi in Afghanistan e ai suoi risvolti.

L’incontro è a ingresso libero e sarà trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook “La Versiliana” e “Comune di Pietrasanta” e sarà in onda anche su Noi Tv,TV Parma, Tele Etruria, Umbria Tv e Toscana TV. Info 0584 265757 www.versilianafestival.it