Pescaglia, il Linchetto Fest rinviato al 2022

Il Linchetto Fest a Pescaglia rinviato al 2022 a causa della pandemia. Ne danno l’annuncio il Comune e gli organizzatori.

“Linchetto Fest vuol dire soprattutto socializzazione ed interazione tra le persone, con la tradizionale gara di tappini, i momenti di musica e racconti in piazza e i giochi interattivi – affermano – che coinvolgono il pubblico nella soluzione di enigmi. Avremmo tanto voluto fare la festa ma purtroppo il contagio da Covid 19 ha ripreso a correre, anche sul nostro territorio, e mettere in piedi tutto questo sarebbe stato impossibile. Visto il periodo che stiamo attraversando e per garantire la sicurezza di tutti, avremmo dovuto fortemente limitare l’evento e non sarebbe stato possibile vivere in quella convivialità e spensieratezza che rispecchiano l’anima del Linchetto Fest. Per questo, dal momento che sarebbe mancata l’essenza stessa della festa, a malincuore, abbiamo deciso di rimandarla al 2022, pensando ad organizzare una due giorni ricca di iniziative”.