La scuola dell’infanzia Romeo Salvatori di Basati è la prima scuola adeguata dal punto di vista sismico e completamente riqualificata del Comune di Seravezza.

Si tratta del primo step di un piano di interventi che per la candidata sindaca Valentina Salvatori è una priorità di mandato: “A settembre le nostre bambine e i nostri bambini a Basati potranno rientrare nella loro nuova scuola, bella colorata e accogliente – commenta la Salvatori – una grande gioia e soddisfazione. Nel frattempo sta procedendo bene l’intervento di adeguamento sismico della scuola materna Bruno Munari di Querceta sud”.

“I lavori – prosegue – si stanno svolgendo nel periodo estivo per consentire la ripresa delle attività didattiche nella struttura a settembre. In previsione, partiranno gli interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Scuola Pea di Marzocchino e ampliamento (con tribune per il pubblico) della palestra. Del progetto della scuola Frediani abbiamo già ampiamente parlato: su questa struttura storica è in corso la progettazione di un importante intervento di potenziamento con adeguamento sismico, nuovi e più ampi spazi per accogliere il ciclo unico (asilo nido, scuola dell’infanzia e scuola primaria), e una nuova, più grande, palestra”.