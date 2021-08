Multiservizi, rinnovato il contratto: scattano gli aumenti

Dopo l’attivo dei delegati e le assemblee, con l’approvazione del 97% dei lavoratori coinvolti, sarà firmato il nuovo contratto nazionale del Multiservizi.

Prevalentemente si tratta di addette alle pulizie, ma non solo, sotto questo contratto si trovano spesso addetti alla logistica ed altre mansioni.

“Sono presenti nei nostri ospedali, supermercati, banche, poste, caserme, condomini, uffici pubblici, ma anche sulle autostrade, nei luoghi di lavoro ed in molte altre realtà – ricordano Simone Marsili e Massimiliano Bindocci di Uiltrasporti -. Alcune lavorano anche nelle mense, altri fanno attività di facchinaggio. Ci sono poi – e si invita alla massima attenzione – anche realtà che fanno finta di assumere addetti alle pulizie con ritenuta di acconto o con contratto nazionale pirata. Nella lucchesia e nella media valle del Serchio nel settore operano circa 3000 persone, e per noi rappresentare e d’organizzatrice questi lavoratori, spesso ignorati, in appalto e discriminati, precari e sottopagati è un onore, riteniamo sia positivo aver portato un aumento salariale dopo tantissimi anni. L’accordo nazionale siglato dai sindacati con le associazioni datoriali sia cooperative che ditte, arriva dopo 8 anni dalla scadenza del contratto precedente”.

“Il settore – proseguono – ha subito le incertezze e difficoltà affrontate in questa lunga pandemia, dimostrando sacrificio e quanto sia indispensabile il suo lavoro. Il nuovo contratto scadrà il 31 dicembre 2024 e già nelle buste paga consegnate in questi giorni relative al mese di luglio 2021, si dovrebbe vedere il primo aumento. Viene perfezionata la disciplina che regola il cambio d’appalto mantenendo il principio che se cambia l’appalto il personale deve restare anche con la nuova ditta, come restano la malattia e l’infortunio al 100%, nonostante le richieste datoriali. Viene introdotto un ampio articolato volto a contrastare le violenze e molestie sessuali nei luoghi di lavoro un periodo di congedo retribuito ulteriore, rispetto a quanto previsto dalla legge, per le donne vittime di violenze di genere. Il salario registra un aumento di 120 euro al mese per il secondo livello full time e sopratutto si introduce un meccanismo di recupero di potere d’acquisto automatico nel caso in cui non venga rinnovato il contratto entro la prossima scadenza, evitando la perdita di salario in caso di mancato rinnovo.

Già nel mese di luglio ci dovrà essere un aumento di 40 euro per il full time di secondo livello, da riproporzionate per i partiti time e per gli altri livelli. Si invita tutte le lavoratrici ed i lavoratori che vogliano far verificare la corretta applicazione del nuovo contratto o che abbiamo bisogno di informazioni a contattare la Uiltrasporti presso la Uil presso le sedi di Lucca, Fornaci o Castelnuovo in particolare Simone Marsili (339 5483650) e Massimiliano Bindocci (3488804026)”.