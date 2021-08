Nuova tappa ai cantieri scolastici estivi per l’assessore ai lavori pubblici Francesco Raspini che nei giorni scorsi, assieme ai tecnici comunali e al dirigente scolastico, si è recato alla scuola Custer De Nobili di Santa Maria a Colle, a Nozzano e a Sant’Alessio per verificare il procedere dei lavori.

Alla Custer De Nobili dove è terminata la ristrutturazione dei bagni al primo piano per una spesa di 25 mila euro e si sta concludendo l’impermeabilizzazione del tetto. Alla primaria di Nozzano con una spesa di 38500 euro si sta realizzando una nuova cancellata di recinzione del giardino. A Sant’Alessio è stato completato il rifacimento della batteria di servizi igienici al primo piano per una spesa di quasi 35 mila euro. Inoltre alla primaria di Montuolo per 7 mila euro viene realizzata l’impermeabilizzazione dei bagni.

“I cantieri scolastici non sono interventi a ‘macchia di leopardo’ su tutto il territorio ma rispondono a una programmazione pensata e pianificata negli anni che abbiamo cercato di accelerare al massimo perché ogni anno ci sono meno di tre mesi prima che alunni e insegnanti tornino a lavorare in questi edifici – afferma l’assessore Raspini – ed è quindi necessaria la massima attenzione dei nostri uffici. Con questa programmazione la nostra vecchia edilizia scolastica sta velocemente cambiando aspetto con edifici più efficienti, più sicuri, accoglienti e belli. Ricordo che alla Custer De Nobili fra 2019 e 2021 abbiamo completato la ristrutturazione di tutti i bagni dei due piani con una spesa di oltre 51 mila euro; nel 2020 con oltre 100mila euro abbiamo realizzato l’impermeabilizzazione e sostituzione degli infissi e sempre lo scorso anno con 28 mila euro è stata costruita la nuova scala di emergenza. Alla primaria di Nozzano l’anno scorso abbiamo rifatto i servizi igienici con 20mila euro. A San’Alessio l’anno scorso è stato realizzato l’allacciamento fognario per 35 mila euro”.